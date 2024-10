F1: Verstappen remporte le sprint du GP des États-Unis, Lando Norris 3e

Max Verstappen, actuel leader du championnat du monde de Formule 1, a remporté la course sprint du Grand-Prix des États-Unis, 19e manche (sur 24) de la saison, sa première victoire depuis près de quatre mois.

Auteur d’un très bon départ depuis la pole, le pilote de Red Bull a mené de bout en bout cette course de 19 tours seulement (contre 56 pour le GP dimanche qui décerne davantage de points au championnat), "comme au bon vieux temps !" a-t-il réagi à l'arrivée, lui qui n'avait plus gagné depuis la course sprint du GP d’Autriche fin juin.