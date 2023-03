F1/GP d'Arabie saoudite: Verstappen et Alonso confirment, Ferrari dans le dur

En fin d'après-midi, il a décroché le meilleur chrono avec près d'une demi-seconde d'avance sur ses poursuivants, avant de récidiver lors de la deuxième séance, disputée de nuit et représentative des conditions dans lesquelles auront lieu les qualifications samedi et la course dimanche.

Relégués à respectivement 738 et 989/1000e de la Red Bull de Verstappen, les monoplaces de l'écurie italienne vont devoir mettre les bouchées doubles samedi pour se rapprocher des meilleurs.

"On doit encore trouver de la performance mais la voiture nous donne une bonne impression, a souligné Sainz. On va se concentrer pour améliorer les résultats lors des qualifications demain (samedi)."

Mercedes a connu une journée contrastée: si George Russell a décroché une belle cinquième place, Lewis Hamilton n'a pu faire mieux que 11e.

"J'ai été en difficulté lors des deux sessions, a reconnu le septuple champion du monde (...) On va travailler pour améliorer l'équilibre et rendre la voiture plus facile à conduire. Cela prendra du temps de régler les problèmes, mais tout le monde travaille dur donc il faut être patient et tout donner sur la piste."

- Alpine en verve -

Par ailleurs, Hamilton va désormais devoir se passer de sa physiothérapeute Angela Cullen, avec qui il collaborait depuis sept ans et qui a annoncé vendredi sur Instagram qu'elle quittait Mercedes. Le Britannique, qui était très proche d'elle, lui a rendu hommage sur le même réseau social: "Grâce à elle, je suis un athlète plus fort et une meilleure personne."

La belle surprise de la journée est venue d'Alpine, qui a placé ses deux voitures dans le Top 6. Esteban Ocon, revanchard après son abandon à Bahreïn à la suite de plusieurs erreurs, a réalisé le quatrième chrono, tandis que Pierre Gasly s'est aussi montré solide avec le sixième temps.

"La voiture semble bonne jusqu’ici et je pense que nous pouvons en tirer plus avant les qualifications", a estimé Ocon. "La voiture offre de bonnes sensations", a abondé Gasly, qui avait réalisé une superbe remontée à Bahreïn en terminant neuvième après être parti dernier sur la grille.

L'Allemand Nico Hulkenberg a également tiré son épingle du jeu en décrochant une inattendue huitième place au volant de sa Haas, tandis que les novices Nyck de Vries (AlphaTauri), Logan Sargeant (Williams) et Oscar Piastri (McLaren) ont terminé tout en bas de la feuille des temps, juste devant Valterri Bottas (Alfa Romeo).