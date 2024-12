Hamilton et Verstappen intouchables, un prodige triple ses revenus: l'énorme pactole des pilotes de F1 en 2024

Le magazine Forbes vient de dévoiler les revenus perçus par les stars de la F1 en 2024. Un top 10 dominé par Max Verstappen et Lewis Hamilton, qui sont encore et toujours sur une autre planète, financièrement parlant.

La saison 2024 de Formule 1 est désormais terminée. Comme chaque hiver, le magazine Forbes a dès lors dévoilé le top 10 des pilotes les mieux payés sur cette année. Pour construire ce classement, deux éléments ont été pris en compte: le salaire de base et les primes, variables en fonction des performances de chacun. Sans surprise, au sommet de ce classement, on retrouve deux multiples champions du monde.

Un monde d'écart

Ainsi, c'est Max Verstappen qui s'est offert les meilleurs revenus cette année, en atteignant les 72 millions d'euros, dont 58 de salaire net. Devenu champion du monde pour la quatrième fois, il a pu profiter de quelques juteux bonus, tout en profitant de son contrat de base. Derrière lui, on retrouve Lewis Hamilton. Le pilote Mercedes a touché 53 millions d'euros de salaire et presque 2 millions de plus en prime. Il reste donc à une quinzaine de millions d'euros de son rival, mais pourra se consoler en touchant 60 millions d'euros net, rien qu'en salaire, chez Ferrari dès 2025.