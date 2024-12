Il a récolté 80% des voix: Max Verstappen remporte un nouveau prix prestigieux en F1

Huit pilotes ont placé Verstappen en première position sur leurs listes. Ce dernier a choisi de ne pas voter lui-même. Verstappen s'est adjugé le titre mondial à l'issue de la saison 2024 et pour la quatrième fois consécutive. Respectivement deuxième et troisième du championnat du monde, le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) ont terminé à la même place dans cette élection.

Max Verstappen a remporté les quatre dernières éditions (sur sept) de cette élection organisée par la Formule 1, tant au niveau du vote des patrons d'écuries que celui des pilotes. Le vote unanime des patrons, soit 250 points, était cependant une première pour le Néerlandais.