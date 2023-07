Huit pilotes pénalisés à la suite de la réclamation d'Aston Martin, un top-10 remanié

Huit pilotes ont été pénalisés à la suite de la réclamation d'Aston Martin à l'issue du Grand Prix d'Autriche de Formule 1, la 9e des 22 manches du championnat du monde, dimanche. L'écurie britannique s'était plainte après que plusieurs pilotes n'avaient, selon elle, pas été sanctionnés après avoir dépassé les limites de la piste. Ces sanctions, infligées en plus de celles déjà distribuées pendant la course, ont modifié le classement.

Le Néerlandais Nyck de Vries (AlphaTauri, 15e) a été pénalisé de 10 secondes et de 5 secondes, tandis que le Français Esteban Ocon (Alpine, 12e) a reçu une pénalité de 10 secondes et deux de 5 secondes.

Le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri, 18e) a reçu une pénalité de 5 secondes. L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari, 4e), le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes, 7e), le Français Pierre Gasly (Alpine, 9e), le Thaïlandais Alexander Albon (Williams, 11e), et l'Américain Logan Sargeant (McLaren, 13e) ont tous reçu une pénalité de 10 secondes.

Le podium reste inchangé, mais le top-10 est bouleversé, puisque Carlos Sainz recule à la 6e place derrière Lando Norris (McLaren) et Fernando Alonso (Aston Martin). Hamilton passe de la 7e à la 8e place et voit son coéquipier George Russell lui passer devant. Pierre Gasly recule d'un rang et passe 10e, Lance Stroll (Aston Martin) lui reprend sa 9e place.

Ghuanyu Zhou (Alfa Romeo) a gagné deux rangs tandis qu'Ocon a reculé de la 12e à la 14e place. De Vries est passé 17e et Tsunoda 19e.

Après le nombre extrêmement important de dépassements de limites de la piste signalés pendant le week-end, qui serait supérieur à 1.200, les stewards ont suggéré "très fermement" qu'une solution soit trouvée pour le circuit de Spielberg.