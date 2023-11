Le Grand Prix du Brésil confirmé au calendrier de la Formule 1 jusqu'en 2030

Le GP du Brésil, aussi appelé GP de Sao Paulo, aura lieu du 1er au 3 novembre en 2024. Stefano Domenicali, Président et CEO de la Formule 1, s'est réjoui de voir la course maintenir sa place au programme du championnat du monde. "Le Brésil a un tel héritage de course, et ce circuit iconique est l'un des favoris des pilotes et des supporters autour du monde."

La prolongation du GP de Sao Paulo fait notamment suite à de récents investissements par l'administration du maire de la ville, qui souhaite faire du circuit d'Interlagos un lieu capable d'accueillir d'autres événements de divertissement, dont des concerts.