Plus que 1.500 places disponibles à trois semaines du Grand Prix de Belgique de F1 2024

Au niveau événementiel, les spectateurs auront plusieurs scènes à leur disposition avec des concerts organisés et la présence de DJ Mattn, Henri PFR et Dimitri Vegas. Avant la course, un show aérien et des danseurs seront présents. Alyah, révélation de l'émission The Voice en 2021, entonnera la Brabançonne avant le départ. De plus, les acteurs, dont Brad Pitt, et équipes de tournage du film "F1" seront sur place.