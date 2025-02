"Si c'est en Angleterre, il n'ira pas": Max Verstappen menace la F1 d'un boycott après un clash avec des fans

"Pas là pour se faire huer"

Ainsi, le papa, Jos, a admis que son fils avait très mal vécu ces sifflets. À un point tel qu'il envisage sérieusement de boycotter l'événement s'il est reconduit l'an prochain. "Max n'est pas là pour se faire huer devant 25.000 personnes. Il m'a dit que, si l'événement avait à nouveau lieu en Angleterre l'an prochain, il n'ira certainement pas. Je le comprends totalement", a expliqué l'ancien pilote à RaceXpress.

Pour Jos Verstappen, ce qu'il s'est passé à Londres, qui est sans doute le fruit de l'accumulation entre la bataille avec Hamilton en 2021 et l'Affaire Horner de l'an dernier, n'est pas quelque chose d'acceptable. "Vous êtes là pour promouvoir la F1 et vous êtes hués par le public. Ce n'est pas normal. Max est le seul pilote à mettre les pilotes anglais sous pression et à dire les choses telles qu'elles sont, mais ça reste inacceptable et nous sommes très déçus de ce qu'il s'est passé", a-t-il conclu.

La FIA aurait aussi condamné ces actes dans des propos tenus en off à divers médias spécialisés. Une réunion aura lieu la semaine prochaine pour débriefer l'événement, alors que l'Arabie Saoudite serait tentée de l'accueillir dans le futur. Si tant est que l'initiative soit reconduite.