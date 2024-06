"Si vous n'êtes pas à la hauteur, rentrez chez vous": Daniel Ricciardo se fait détruire par un ancien pilote de F1

Mais pour Villeneuve, qui a gagné 11 GP de F1 dans sa carrière et qui est surtout devenu champion du monde en 1997, il est grand temps de voir Ricciardo s'en aller. Revenu en 2023, l'Australien a fait son temps, selon lui. "Pourquoi est-il encore en F1 ? Pourquoi ?", s'interroge même le Canadien sur Sky Sports, avant de sortir la sulfateuse pour régler ses comptes avec le pilote Visa Cash. "Nous entendons la même chose depuis quatre ou cinq ans. 'Nous devons améliorer la voiture pour lui.' Pauvre de lui ! Désolé, ça fait cinq ans que ça dure. Non, c'est la F1. Vous faites peut-être cet effort pour Lewis Hamilton, qui a remporté plusieurs championnats. Vous ne faites pas cet effort pour un pilote qui n'est pas à la hauteur", a déclaré Villeneuve.

Selon lui, les équipes sont beaucoup trop patientes avec Ricciardo. "Si vous n'êtes pas à la hauteur, rentrez chez vous, il y aura quelqu'un d'autre pour vous remplacer. C'est comme ça que ça s'est toujours passé dans la course automobile, c'est le pinacle du sport. Il n'y a aucune raison de continuer et de trouver des excuses", a-t-il poursuivi, estimant qu'il n'avait pas tant de mérite que cela, après avoir vaincu Vettel et Verstappen durant sa carrière.

"Vous parlez tous de sa première saison ou de ses deux premières saisons. Il battait un [Sebastian] Vettel épuisé, qui essayait d'inventer des choses avec la voiture pour gagner et qui gâchait ses week-ends. Ensuite, il a battu pendant une demi-saison [Max] Verstappen alors que ce dernier avait 18 ans et débutait. Puis c'était fini, il n'a plus battu personne après ça", a pesté Villeneuve, visiblement remonté.

Selon lui, c'est l'image de Ricciardo, toujours souriant et agréable, qui sauve actuellement sa carrière en F1. Mais il ne croit plus du tout en lui. Rappelons que Ricciardo, passé notamment chez Red Bull, McLaren et Renault, compte 8 victoires en F1 depuis 2011, avec 247 courses et deux saisons achevées sur le podium du classement mondial.