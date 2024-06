30 kg de moins, suppression du DRS, nouveau design: voici à quoi ressembleront les F1 dès 2026

Les nouvelles règles prévoient notamment d'alléger les voitures de 30 kilogrammes. La source d'énergie redéveloppée prévoit une augmentation de la puissance des batteries et une répartition moitié-moitié entre le moteur à combustion et l'énergie électrique. En outre, le carburant utilisé sera 100% renouvelable.

Au revoir, le DRS

De plus, grâce aux innovations en matière d'aérodynamique, les nouvelles règles devraient offrir plus de sensations et de possibilités de dépassement. Ainsi, le système de réduction de la traînée (DRS) sera remplacé par le "Manual Override Mode", un nouveau système doté d'un boost électrique. Enfin, la sécurité est également une question essentielle. C'est pourquoi le nez des bolides a été modifié afin de réduire le risque que les pilotes soient éjectés de la voiture. Il y aura également un renforcement de la protection contre les intrusions latérales.