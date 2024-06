La Porsche de Laurens Vanthoor en pole position aux 24 Heures du Mans

Meilleur temps des qualifications mercredi soir, Dries Vanthoor (BMW M Hybrid V8 N.15 Team WRT) n'a pas vraiment confirmé puisqu'il est sorti de la piste au virage d'Indianapolis, provoquant un drapeau rouge. Comme le veut le règlement, ses chronos ont été annulés et il termine donc à la 8e et dernière place de la séance.

S'il n'a pas roulé, le Limbourgeois Laurens Vanthoor, le grand frère de Dries, a vécu une bien meilleure séance. Alors qu'il occupait la 5e place, son équipier français Kévin Estre a signé la pole position au tout dernier moment en signant un 3:24.634. Il a devancé les deux Cadillac V.Series du Britannique Alex Lynn et du Français Sébastien Bourdais de plus d'un dixième de seconde alors que le top 5 a été complété par les Ferrari 499P des Italiens Alessandro Pier Guidi et Antonio Fuoco, respectivement à cinq et neuf dixièmes.

Le départ des 24 Heures du Mans sera donné samedi à 16h00.