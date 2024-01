Loeb reprend 7 minutes à Sainz en tête du général, la 10e étape pour Guerlain Chicherit

Sébastien Loeb et son copilote Fabian Lurquin (Hunter) ont fait une bonne affaire mercredi en reprenant 7 minutes à Carlos Sainz à l'issue de la 10e étape du Dakar remportée par le Français Guerlain Chicherit (Toyota).

A l'issue d'un tronçon de 317 km autour d'AlUla en Arabie saoudite, Chicherit s'adjuge sa 6e victoire dans un Dakar, la première de cette édition. Le Sud-Africain Brian Baragwanath (Century) est 2e à 5:43. et le Lituanien Benediktas Vanagas (Toyota Gazzo) 3e à 6:04.

Dans la lutte pour une place sur le podium, Guillaume de Mévius (Toyota), 10e de l'étape du jour, fait aussi une bonne affaire en reprenant 3:29 sur le Brésilien Lucas Moraes (Toyota Gazoo), 12e mercredi. Le pilote namurois revient désormais à 24:25. de son rival

La journée a été marquée aussi par le renom de Nasser Al-Attiyah. Le Qatarien avait déjà renoncé à terminer les deux dernières spéciales de cette 46e édition écopant de 40 heures de pénalités après avoir fait demi-tour sur les spéciales lundi et mardi en raison de problèmes mécaniques alors qu'il était déjà hors course pour une victoire finale. Mercredi, il n'a pas pris le départ de cette 10 étape grillant son 3e et dernier joker.

Tenant du titre, Al-Attiyah a déjà remporté le Dakar à cinq reprises et compte 48 succès d'étapes à son compteur en auto, soit deux de moins que les records du Finlandais Ari Vatanen et du Français Stéphane Peterhansel.