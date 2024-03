Lucas Coenen chute en MX2, Jorge Prado enlève la 1e manche MXGP en Argentine

Jago Geerts (Yamaha) et Brent Van Doninck (Honda), les deux Belges engagés cette saison en MXGP, ont chuté samedi lors des qualifications et se sont relevés avec des fractures. Geerts souffre d'une fracture à la clavicule gauche et au coude gauche. Il sera rapatrié en Belgique pour déterminer avec un spécialiste les traitements appropriés. Brent Van Doninck a été victime d'une fracture au fémur. Il sera opéré, en Argentine, et contraint à de longs mois de revalidation, a confirmé son écurie dimanche.

En MX2, Lucas Coenen (Husqvarna) avait dominé les qualifications samedi, empochant 10 points au championnat. Le pilote belge de 17 ans a été plus malchanceux dimanche: il a chuté au début de la 1re manche, remportée par l'Allemand Simon Laengenfeller (GasGas) devant le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) et le Français Thibault Benistant (Yamaha). Sacha Coenen (KTM) a pris la 6e place.