Nouvel abandon sur chute pour Barry Baltus au Grand Prix de France

Parti en seizième position sur la grille de départ, le motard belge a chuté et a été contraint à l'abandon alors qu'il restait dix-neuf tours à accomplir. C'est le deuxième retrait d'affilée sur accident du pensionnaire de l'équipe RW Racing après sa chute survenue au Grand Prix d'Espagne à Jérez.

L'Espagnol Sergio Garcia a profité du départ manqué de son compatriote Aron Canet pour prendre la tête de la course dès les premiers instants et s'imposer aisément. Le motard de l'équipe MSI en profite pour prendre la tête du championnat. Garcia précède son équipier japonais Ai Ogura et l'Espagnol Alonso Lopez (SpeedUp Racing).