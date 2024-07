"Pourvu qu'il ne se passe rien": loin de Paris, des policiers en moins pour cause de JO

Depuis le 1er juillet, 432 agents de la zone Est, qui regroupe Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, soit environ 7.600 agents actifs, ont déjà rallié Paris, selon une source syndicale.

Ils sont des milliers de policiers mobilisés pour les Jeux olympiques de Paris: alors que les renforts convergent vers l'Ile-de-France, dans le reste du pays les services locaux, aux effectifs réduits, renoncent à leurs congés et espèrent un été "calme".

Pour renforcer l'Ile-de-France sans dégarnir les autres régions en pleine période de vacances, le ministère de l'Intérieur a pris des mesures contraignantes: les congés sont interdits pendant les JO et limités le reste de l'été à deux semaines entre le 15 juin et le 15 septembre. Le taux de présence ne doit pas baisser sous les 75%.

"Tout se passe pour le mieux: on n'a pas eu de difficultés pour se loger, pour se nourrir, alors qu'on était un peu sceptique avant d'arriver. L'accueil n'est pas si mal, c'est même plutôt bien", témoigne un commandant alsacien envoyé en Seine-Saint-Denis.

"C'est vraiment une année particulière et difficile pour les forces de l'ordre, les collègues sont déjà dans un état de nervosité et de fatigue important. Mais on reste professionnel, tout le monde comprend la nécessité de ces missions", assure Stéphane Morisse, secrétaire national du syndicat Un1té pour la zone Est.

"C'est juste que l'accumulation commence à faire beaucoup. Avant les Jeux olympiques, il y a eu des manifestations, le passage de la flamme, et toute la période électorale qui a mobilisé des effectifs. A force de tirer sur la corde, on a peur que le contrecoup soit important", souligne-t-il. Des primes allant jusqu'à 1.900 euros sont prévues pour les agents mobilisés en Ile-de-France.

- Mobilisation tous azimuts -

Face aux absences, l'heure est à la mobilisation de tous les agents disponibles pour maintenir la sécurité des territoires et encadrer les événements locaux.