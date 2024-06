RWC: Ogier creuse l'écart sur Tänak en tête du rallye d’Italie-Sardaigne

Après les huit spéciales de samedi, il dispose d'un confortable petit matelas de 17 secondes d'avance sur l'Estonien, et semble en passe de remporter sa troisième course d'affilée après les rallyes de Croatie et du Portugal.

"C’était une journée positive, et un après-midi encore plus positif", a commenté Ogier. "Les spéciales de ce matin étaient très difficiles, mais j'ai bien plus apprécié l'après-midi et c'était un plaisir de piloter la voiture."

Derrière eux, le trou est fait: l'Espagnol Daniel Sordo (Hyundai) est à plus de deux minutes. Mais, a-t-il prévenu, les spéciales dominicales seront piégeuses.