A 19 ans, le Chinois Shang Juncheng s'offre son premier titre

Mardi, Shang Juncheng, 55e mondial, a battu lors de sa première finale ATP l'Italien Lorenzo Musetti, 22 ans, première tête de série et 19e joueur du monde.

La partie s'est achevée sur la marque de 7-6 (7/4) et 6-1 au bout d'une heure et 39 minutes de jeu.

Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris, Lorezno Musetti disputait lui la cinquième finale de sa carrière. Il s'est imposé, en 2022, à Naples et Hambourg et a été battu, cette année, à Umag et au Queen's.