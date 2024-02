Après trois mois et demi, Boris Becker n'est plus l'entraîneur d'Holger Rune

Boris Becker n'est plus l'entraîneur du joueur de tennis danois Holger Rune. La légende du sport allemande avait pris sous son aile le 7e joueur mondial en octobre dernier, mais il a annoncé sur X (anciennement Twitter) la fin de leur collaboration avec effet immédiat "pour des raisons professionnelles et privées", mardi.

"Nous avions entamé cette collaboration avec le but initial d'atteindre les Masters à la fin de l'année dernière, mais j'ai réalisé que j'aurais besoin d'être présent bien plus que je ne le peux auprès d'Holger afin d'atteindre cet objectif", a écrit l'ancien entraîneur de Novak Djokovic (2013-2016). "Pour des raisons professionnelles et privées, je ne peux offrir à Holger ce dont il a besoin maintenant."

Rune avait repris des couleurs en fin de saison 2023 après plusieurs mois difficiles. Le Danois n'avait plus passé le deuxième tour d'un tournoi après Wimbledon, en juillet, jusqu'à l'arrivée de son nouvel entraîneur à la mi-octobre. Cependant, Boris Becker n'était pas du voyage en Australie en janvier, où Holger Rune a atteint la finale de l'ATP 250 de Brisbane avant une sortie précoce au 2e tour de l'Open d'Australie.