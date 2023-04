ATP: Alcaraz - Tsitsipas, finale de rêve à Barcelone

Malmené en début de tournoi, le N.2 mondial Alcaraz a toutefois réussi à accrocher une deuxième finale de rang à Barcelone, et tentera de conserver sa couronne contre Tsitsipas, cinquième mondial et poussé à trois sets par l'Italien Musetti samedi.

Après deux semaines d'interruption en raison de pépins physiques au sortir du Masters 1000 de Miami, qu'il a quitté en demi-finale après un revers en trois sets 7-6 (7/4), 4-6, 2-6 contre l'Italien Jannik Sinner, Alcaraz a éprouvé des difficultés en huitièmes et en quarts de finale à Barcelone, mais a sans doute remporté sa partie la plus facile de son tournoi samedi en demi-finale.

"C'est tellement spécial de disputer une finale ici à Barcelone, un tournoi que j'adore. Quand j'étais tout petit, j'étais venu assister à quelques matches de ce tournoi et j'ai joué pour ce club quand j'avais onze ou douze ans. J'aime ce club, j'aime ce tournoi, et avoir la chance de soulever le trophée une deuxième ici, c'est vraiment spécial", a assuré "Carlitos" après sa demi-finale.

"Je suis vraiment à l'aise ici, et je joue bien. Stefanos a fait d'excellents matches lui aussi. L'an dernier, ça avait été un duel un peu chaud, on va dire. Je sais que c'est un super mec en dehors du court, donc je vais essayer d'oublier tout ce qui s'est passé avant pour me concentrer sur mon match de demain (dimanche, NDLR) et l'emporter", a-t-il ajouté.

- Alcaraz facile, Tsitsipas accroché -