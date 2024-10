ATP d'Anvers: Bautista Agut se qualifie pour la finale

Bautista Agut et Gaston sortaient chacun d'une bataille disputée, vendredi en quarts. L'Espagnol avait sorti le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 21/N.3) et le Français s'était offert le scalp de l'Australien Alex De Minaur (ATP 9/N.1), chacun dans des matchs de trois sets et plus de deux heures.

C'est pourtant le vétéran de 36 ans qui a pris l'ascendant sur son adversaire, de 12 ans son cadet. Alors qu'il s'était distingué par de nombreux coups d'éclat et avait démontré toute sa palette contre De Minaur, Gaston était moins inspiré et ne parvenait pas à tromper la vigilance de Bautista Agut.