Beatriz Haddad Maia contre McCartney Kessler en finale

Haddad Maia, 23e mondiale et tête de série N.1, a pris le dessus sur la Tchèque Katerina Siniakova, 36e mondiale et tête de série N.3, en trois sets 6-3, 2-6, 6-2 et 2 heures et 11 minutes. La Brésilienne, 28 ans, va disputer la 6e finale de sa carrière, la première cette saison, et tentera d'enlever un 4e titre après le WTA Elite Trophy en 2023 et Birmingham et Nottingham en 2022.

Kessler, 98e mondiale, a également eu besoin de trois sets pour battre la Russe Anastasia Potapova, 43e mondiale et tête de série N.5: 4-6, 6-3, 6-3 en 2 heures et 16 minutes. L'Américaine, 25 ans, s'est qualifiée pour sa toute première finale sur le circuit WTA. Elle avait remporté le tournoi WTA 125 de Puerto Vallarta en février dernier.