Carlos Alcaraz conserve son titre en écartant encore Daniil Medvedev en finale

Il y a un an, Alcaraz, numéro 2 mondial, avait battu déjà Medvedev en finale sur le score de 6-3, 6-2. Dimanche, l'Espagnol s'est imposé 7-6 (7/5) et 6-1. La partie a duré 1 heure et 42 minutes.

Alcaraz, 20 ans, s'offre ainsi déjà son 13e titre en carrière, pour sa 17e finale sur le circuit. C'est cependant son premier succès de l'année, mais le 5e dans un Masters 1000 après Miami en 2022, Madrid en 2022 et 2023 et, donc, Indian Wells l'année dernière. Alcaraz devient aussi le premier joueur à renouveler son titre en Californie depuis les trois titres consécutifs de Novak Djokovic entre 2014 et 2016.