Clara Vlasselaer éliminée dès le premier tour

En seizièmes de finale de ce tournoi disputé sur dur et doté de 60.000 dollars, la Belge de 23 ans a été battue par la Tchèque, tête de série N.3, Gabriela Knutson (WTA 210) en trois sets - 1-6, 6-3 et 6-4 - après 2 heures et 32 minutes de jeu.

La semaine dernière, du côté de Calgary, toujours au Canada, Vlasselaer avait été éliminée au deuxième tour d'un tournoi ITF W75 par la qualifiée américaine Anna Sinclair Rogers (WTA 512) au bout d'un duel qui s'est achevée au jeu décisif après trois manches et 2h49 de jeu : 1-6, 7-5, 7-6 (9/7).