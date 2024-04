Daniil Medvedev se hisse en quarts de finale, Alexander Zverev surpris en huitièmes

Medvedev, 4e mondial et tête de série N.3, s'est défait du Kazakh Alexander Bublik, 18e à l'ATP et tête de série N.17, en deux sets 7-6 (7/3), 6-4 en 1 heure et 44 minutes.

Grâce à sa victoire, le Russe, 28 ans, aura disputé un moins un quart de finale dans les neuf tournois Masters 1000 du calendrier. Il affrontera pour une place dans le dernier carré l'Espagnol Rafael Nadal ou le Tchèque Jiri Lehecka.