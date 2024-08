David Goffin se qualifie pour sa première demi-finale depuis plus de deux ans

Le natif de Rocourt affrontera pour une place en finale l'Italien Lorenzo Sonego, 58e mondial et tête de série N.10, qui a battu le Russe Pavel Kotov, 63e mondial et tête de série N.15, dans le premier quart de finale (6-3, 7-5).

Goffin, 90e mondial, s'est imposé en deux sets 6-1, 6-3 contre l'Australien Rinky Hijikata, 65e mondial et tête de série N.16. La rencontre a duré un peu plus d'une heure (63 minutes)

Goffin, 33 ans, n'a plus joué une demi-finale sur le circuit principal depuis le tournoi de Marrakech en avril 2022, soit le dernier tournoi ATP qu'il a remporté. Un succès qui lui permettra aussi de retrouver sa place de N.1 belge lundi au détriment de Zizou Bergs. Bergs, 85e mondial, a été éliminé en huitièmes de finale mercredi à Winston-Salem par l'Américain Alex Michelsen, 52e mondial et tête de série N.11.

Les deux joueurs disputeront ensuite l'US Open qui débute lundi, quatrième et dernier Grand Chelem de la saison à New York. Goffin sera opposé au Chilien Alejandro Tabilo, 22e mondial et tête de série N.22, et Bergs à Kotov au premier tour à Flushing Meadows.