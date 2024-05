Demeroutis, le coach de Goffin: "L'objectif ? Ne pas avoir de regrets dans un an et demi"

"On travaille dur dans l'espoir qu'il revienne au plus haut point", a poursuivi le coach. "Et la qualité du tennis qu'il a produite contre Mpetshi Perricard était très correcte. Le fait de devoir repasser par les qualifications de nombreux tournois ATP cette année était peut-être une claque, ou des claques, pour lui qui vont lui permettre de rebondir. Ce sont des défaites importantes. L'objectif principal que l'on s'est fixé, est de ne pas avoir de regrets dans un an et demi, deux ans. Et donc de se donner tous les moyens pour avancer et revenir au plus haut niveau. C'est cette mentalité qui compte et ensuite, petit à petit, les résultats suivront. Et s'ils ne suivent pas, c'est qu'on n'a pas le niveau."