Djokovic "assume la responsabilité" de la défaite contre l'Italie

Le Serbe Novak Djokovic, battu et éliminé avec son équipe en demi-finale de la Coupe Davis par l'Italie samedi à Malaga alors qu'il a eu trois balles de qualification pour la finale, a déclaré "assumer la responsabilité" de la défaite.

Mais l'Italien, N.4 à l'ATP, les a effacées avant de s'imposer 6-2, 2-6, 7-5 puis de remporter le double face au même Novak Djokovic dans la foulée 6-3, 6-4.

"C'est vraiment triste, c'est le sport, quand vous perdez pour votre pays, vous savez, le sentiment d'amertume est encore plus fort", a-t-il poursuivi.

Une défaite "dure à avaler" selon "Nole", qui avait fait de la Coupe Davis un des objectifs de sa fin de saison, après avoir remporté trois titres du Grand chelem (Open d'Australie, Roland-Garros et US Open) et les Masters cette année.