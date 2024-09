Elise Mertens et Zhang Shuai sorties au premier tour du simple

Elise Mertens (WTA 6 en double) et sa partenaire chinoise Zhang Shuai (WTA 30 en double) ont été éliminées dès le premier tour du double au tournoi de tennis WTA 1000 de Pékin, une épreuve sur surface dure dotée de 8.955.610 dollars, vendredi en Chine. Classée 6e tête de série, la paire sino-belge n'a pas résisté à la Japonaise Miyu Kato et à l'Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 40 et WTA 39 en double). La partie s'est achevée après moins d'une heure et quart sur le score de 6-3, 6-3.