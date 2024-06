Elise Mertens poursuit sa route aisément en double jusqu'en demi-finales

Elise Mertens et Hsieh Su-Wei, respectivement numéro 1 et 3 mondiale, se sont débarrassées en deux sets des Britanniques Samantha Murray et Eden Silva (WTA 146 et 182 en double), bénéficiaires d'une invitation.

La partie s'est achevée sur la marque de 6-0, 6-4 au bout de 63 minutes de jeu.