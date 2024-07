Elise Mertens remonte sur le court pour les 8es de finale du double lundi

Elise Mertens et sa partenaire taïwanaise Hsieh Su-Wei, N.1 et N.2 mondiales, disputeront lundi leur troisième tour (huitièmes de finale) du double à Wimbledon. La paire belgo-taïwanaise, première tête de série sur le gazon londonien, rencontrera en deuxième rotation sur le court N.17 le duo américain formé par Sofia Kenin (WTA 38 en double) et Bethanie Mattek-Sands (WTA 28 en double).

Sander Gillé débutera lui le double mixte aux côtés de l'Ukrainienne Nadiia Kichenok. Ils rencontreront les Britanniques Joe Salisbury et Heather Watson en quatrième rotation sur le court N.12. Ce match était initialement programmé dimanche.

Les huitièmes de finale des simples messieurs et dames se poursuivront lundi. Le Central accueillera en premier match le duel entre la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 4), la tête de série la mieux classée encore en lice dans le tableau féminin, et la Russe Anna Kalinskaya (WTA 18). Suivra un match entre l'Américain Taylor Fritz (ATP 12) et l'Allemand Alexander Zverev (ATP 4). Le choc entre le Danois Holger Rune (ATP 15) et le Serbe Novak Djokovic (ATP 2) conclura la journée sur le Central.