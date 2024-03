Elise Mertens remporte le double pour la troisième fois de sa carrière

Mertens et Hsieh ont réalisé un break décisif dans le huitième jeu du premier set pour mener 5-3 avant de valider le gain de la manche dans la foulée (6-3). Comme dans le premier set, le duo belgo-taïwanais a breaké au moment opportun dans la seconde manche pour mener 5-4 puis s'assurer la victoire avec Mertens au service (6-4).

Associée à la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 2 en double), avec qui elle forme la paire tête de série N.1, Mertens, numéro 1 mondiale en double, s'est imposée en deux sets 6-3, 6-4 face à l'Australienne Storm Hunter (WTA 3 en double), sa partenaire la saison dernière, et la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 12 en double).

Mertens s'impose pour la troisième fois de sa carrière en double à Indian Wells après ses victoires en 2019 avec la Bélarusse Aryna Sabalenka et en 2021, déjà avec Su-Wei Hsieh. Il s'agit de son sixième titre en double dans un tournoi WTA 1000 avec aussi un titre à Miami en 2019 et ceux remportés à Rome et Guadalajara en 2023. Au total, la numéro 1 belge ajoute un 20e titre à son palmarès en double pour sa 33e finale.

En simple, Elise Mertens, 28e mondiale, avait été éliminée en huitièmes de finale avec une défaite 6-0, 6-2 contre l'Américaine Coco Gauff, 3e mondiale.