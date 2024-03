Elise Mertens reste 28e mondiale en simple mais perd sa première place en double

Mertens a été éliminée en huitièmes de finale en simple au tournoi WTA 1000 d'Indian Wells par l'Américaine Coco Gauff la semaine dernière. La Limbourgeoise reste donc classée 28e mondiale mais a perdu sa première place en double malgré sa victoire avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh en Californie. Mertens glisse en 2e position derrière sa partenaire de double.

Greet Minnen gagne elle deux places et remonte au 79e rang après avoir atteint les demi-finales du tournoi WTA 125 de Charleston. Yanina Wickmayer, éliminée au premier tour à Charleston, gagne une position et se classe 88e. Minnen et Wickmayer disputent actuellement les qualifications du tournoi WTA 1000 de Miami où elles ont franchi le cap du premier tour dimanche.