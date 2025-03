Elle a pété un plomb: Iga Swiatek fait scandale en manquant de frapper un ramasseur de balles

Andreeva (11e mondiale), devenue la plus jeune vainqueure d'un tournoi de ce niveau en février à Dubaï, affrontera en finale soit la N.1 mondiale Aryna Sabalenka, soit l'Américaine Madison Keys, titrée à l'Open d'Australie. Andreeva a réussi vendredi un véritable exploit en battant Swiatek, actuelle N.2 et ancienne N.1 mondiale, qui n'avait plus perdu un set à Indian Wells depuis 2023, entre deux titres (2022 et 2024).

La Polonaise s'était montrée intraitable depuis le début du tournoi, ne perdant que 12 jeux en quatre matchs. La Russe lui en a pris 14 en une journée, bousculant la tenante comme rarement dans la vallée de Coachella. Dans une fin d'après-midi fraîche, Andreeva a réussi à prendre le service de son adversaire à 5-4 dans la première manche, avant d'être débreakée dans la foulée, mais en se montrant parfaite au tie-break.