Choc dans le monde du tennis: Iga Swiatek, ex-numéro 1 mondiale, testée positive lors d'un contrôle anti-dopage en août

Suspendue provisoirement le 22 septembre, Iga Swiatek avait interjeté appel, et l'enquête menée par l'agence internationale pour l'intégrité (ITIA) a admis que la contamination n'était pas intentionnelle et qu'aucune faute ou négligence n'avait été commise par la joueuse. Swiatek a dès lors accepté, mercredi, la suspension d'un mois qui lui était proposée et qui a été purgée dès lors entre le 22 septembre et le 4 octobre.