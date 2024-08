Fin de carrière pour Andy Murray, battu en quarts de finale du double

Âgé de 37 ans, l'ancien numéro un mondial a remporté au cours de sa carrière deux médailles d'or olympiques en simple, en 2012 et 2016, et trois titres du Grand Chelem (l'US Open en 2012 et Wimbledon en 2013 et 2016).

Passée de justesse au tour précédent, après avoir écarté deux balles de match face au duo belge Sander Gillé et Joran Vliegen, la paire britannique Murray-Evans a cette fois subi la loi en deux sets (6-2, 6-4), sur le court Suzanne-Lenglen, de Fritz et Paul, têtes de série numéro 3 du tournoi de double.