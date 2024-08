Iga Swiatek première qualifiée pour le Masters à Riyad

Lauréate de Roland-Garros et des tournois de Doha, Indian Wells, Madrid et Rome, Swiatek est largement en tête du classement mondial et de la 'Race', ce qui lui permet de déjà valider son ticket pour l'Arabie saoudite, qui accueillera le tournoi pour la première fois.

"C'est une belle sensation de se qualifier pour les WTA Finals pour la quatrième année consécutive", a commenté Swiatek sur le site de la WTA. "J'espère que les performances des huit meilleures joueuses de la saison donneront beaucoup de joie aux fans du monde entier."