Il l'a fait: Carlos Alcaraz surclasse Djokovic et conserve sa couronne à Wimbledon

A 21 ans, l'Espagnol a déjà remporté l'US Open 2022, Wimbledon 2023 et Roland-Garros 2024. Contrairement à l'an dernier où les deux hommes s'étaient livré un bras de fer étouffant, il n'y a quasiment pas eu de match cette fois. Seul le pédigrée de Djokovic pouvait laisser penser qu'un retournement de situation était envisageable, même si très improbable.

Preuve de l'affolante domination d'Alcaraz, il n'a mis que 2h27 pour battre l'un des meilleurs joueurs sur gazon de l'histoire (seul Federer a remporté plus de matchs sur gazon que Djokovic) et même lui infliger l'une de ses pires défaites en finale de Grand Chelem. Car le Serbe a été impuissant comme très rarement: Alcaraz était trop rapide, trop puissant, trop fin. Retours, passings, amorties, contre amorties, volées, services, coups dans le dos... Alcaraz a déployé son effarante palette de coups. Et Djokovic en a vu de toutes les couleurs.