Ils les accusent de corruption: des stars du tennis enragent et attaquent les instances en justice

Une vingtaine de joueurs de tennis et l'Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA) cofondée par Novak Djokovic ont intenté mardi une série d'actions en justice visant plusieurs instances de gouvernance du sport, dont l'ATP et la WTA. Celles-ci sont accusées de promouvoir un "système corrompu, illégal et abusif". Le syndicat en a fait l'annonce mardi dans un communiqué de presse.

L'ATP et la WTA, qui régissent respectivement les circuits masculin et féminin de tennis, ainsi que la Fédération internationale de tennis (ITF) et l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) sont visées par ces actions. L'Australien Nick Kyrgios, ancien N.13 mondial ainsi que l'Américain Reilly Opelka (ATP 114, ancien ATP 17) se sont associés à la procédure intentée par la PTPA aux États-Unis, le Français Corentin Moutet (ATP 76) se joignant pour sa part à l'action initiée au Royaume-Uni.

Pour le directeur exécutif de la PTPA Ahmad Nassar, "les joueurs sont piégés dans un système injuste qui exploite leur talent, supprime leurs revenus et met en danger leur santé et leur sécurité. Nous avons épuisé toutes les options pour réformer par le dialogue." Dans le détail, les plaignants dénoncent "un calendrier insoutenable", avec des tournois programmés onze mois sur douze, et un "mépris envers les joueurs."