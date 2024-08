"Je ne suis pas assez fort mentalement", souligne Alcaraz, éliminé au 2e tour

"Je ne suis pas assez fort mentalement, je n'ai pas su répondre à certains problèmes", a indiqué l'Espagnol Carlos Alcaraz, victime d'une élimination surprise au 2e tour de l'US Open de tennis jeudi à New York, battu par le Néerlandais Botic van de Zandschulp 6-1, 7-5, 6-4.

"D'abord je veux souligner qu'il a très bien joué", a déclaré Carlos Alcaraz en conférence de presse. "Je m'attendais à ce qu'il me +donne+ plus de points gratuits. Ca m'a perturbé. Je n'ai pas su augmenter mon niveau. Je suis resté au même niveau pendant tout le match, ce n'était pas assez pour gagner ou pour me donner une chance de revenir. Je n'avais pas de bonnes sensations en frappant la balle, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Quand j'ai essayé de revenir il était trop tard."

L'Espagnol a beaucoup joué cette saison et a "peut-être" manqué d'énergie. "Le calendrier du tennis est chargé. J'ai beaucoup joué ces derniers temps avec Roland-Garros (succès), Wimbledon (succès), les Jeux olympiques (2e). J'ai pris une petite pause après les Jeux, je pensais que c'était assez, ça m'avait bien aidé. Mais ce n'était probablement pas suffisant, je n'avais peut-être pas autant d'énergie que ce que j'imaginais. Mais je ne veux pas utiliser cela comme une excuse. Je suis peut-être quelqu'un qui a besoin de plus de repos avant les grands tournois, je vais y réfléchir et apprendre de cela."