JO-2024: Djokovic pour l'histoire, l'incertitude Nadal

Novak Djokovic, à 37 ans, va tenter une nouvelle fois d'accrocher l'or olympique à Roland-Garros, le seul trophée qui manque à son immense galerie, une quête qui pourrait passer dès le 2e tour par Rafael Nadal, victime d'une gêne physique et incertain.

Le Majorquin de 38 ans aux 22 titres du Grand Chelem était de retour à l'entraînement vendredi, sans qu'on sache néanmoins s'il fallait y voir une nouvelle particulièrement rassurante.

En attendant d'en savoir plus pour "Rafa", c'est peut-être aussi la dernière fenêtre olympique pour Novak Djokovic. Lui qui a tout gagné dans sa carrière, d'ores et déjà l'homme le plus titré en Grand Chelem avec 24 sacres au compteur, n'a jamais été sacré aux JO. Un vide qui fait tache sur son CV.

Le Serbe vient d'échouer à augmenter son capital Grand Chelem à Wimbledon, battu par Alcaraz en finale. Mais cette défaite n'a pas altéré ses ambitions "très élevées" pour le tournoi olympique, a-t-il assuré jeudi.