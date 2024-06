Joachim Gérard face au N.1 mondial au premier tour: "Ce sera une grande bagarre"

"J'ai tiré le gros lot", a-t-il confié à l'Agence BELGA. "C'est souvent comme ça avec moi. Mais bon, c'est la vie. À partir du moment où je n'étais pas tête de série, ce risque existait. J'aurais espéré un match un peu plus facile pour commencer, mais je me sens bien. La préparation a été bonne, malgré la merveilleuse météo dont nous avons bénéficiée. J'ai disputé deux bons tournois à Rome et à Barcelone. J'ai perdu contre l'Argentin Fernandez et l'Espagnol De La Puente, deux spécialistes de la terre battue, mais je leur ai tenu la dragée haute. Il y a de bonnes choses. Et s'il faut battre Alfie au premier tour, je vais tout faire pour y parvenir."

Gérard n'a encore jamais réussi à battre Hewett à Roland-Garros, où il s'était notamment incliné, en trois sets, lors de son accession en finale en 2020. "J'arrive à être constant pour l'instant. Je suis également présent physiquement et mentalement. C'est le plus important. Dans des matches intenses, où le score sera serré, c'est justement cela qui fera la différence. Je n'aurai rien à perdre. Toute la pression sera chez lui. Cela reste un bon joueur sur terre battue. C'est tout de même ici qu'il a remporté son premier Grand Chelem. Dans tous les cas, ce sera une grande bagarre. Il faut se donner à fond. Et si je parviens à reproduire demain ce que j'ai fait récemment, je serai déjà gagnant de mon côté."