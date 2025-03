"Déroutante", Elise Mertens fait douter son adversaire, mais s'incline à l'Indian Wells

"C'est toujours difficile quand vous ne jouez pas votre meilleur tennis et que vous avez en face de vous une adversaire vraiment déroutante et contre qui vous avez déjà disputé des matches très compliqués par le passé", a-t-elle confié. "J'étais assez frustrée aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais être capable de comprendre cela et trouver un moyen de l'emporter est parfois tout ce qui compte. Il s'agissait simplement de survivre", a-t-elle souri.

Indian Wells est le premier tournoi de Madison Keys depuis son triomphe à l'Open d'Australie, fin janvier, où elle avait battu la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2) et la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 1) en route vers un premier titre en Grand Chelem. Et c'est peut-être cette expérience qui a permis à l'Américaine de s'en sortir après qu'Elise Mertens soit revenue de 3-0 et 5-3 dans la deuxième manche, sauvant au passage quatre balles de match.

"C'est intéressant de revenir sur les courts après ce que j'ai vécu, mais je suis surtout très excitée de rejouer au tennis", a poursuivi la native de Rock Island, qui a remporté son quatorzième match d'affilée en 2025. "Je veux en gagner plus et j'ai également plus d'ambitions. J'attends énormément de moi chaque jour et quand, comme aujourd'hui, cela ne se passe pas bien, c'est un peu plus frustrant, même si je sais que je suis capable de m'accrocher car j'ai gagné énormément de matches ces derniers temps. Et je veux garder cette bonne dynamique. J'espère simplement que, pour la suite, je servirai mieux car je n'aurais pas pu lui donner l'occasion de revenir."