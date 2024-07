Joran Vliegen et Sander Gillé battus de justesse par Murray et Evans: "une défaite amère"

Le coup est passé tout près pour Joran Vliegen et Sander Gillé. La paire belge s'est inclinée 11 points à 9 au super tie-break face aux Britanniques Andy Murray et Dan Evans au deuxième tour du tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Paris, mardi sur la terre battue de Roland-Garros. Après avoir pourtant hérité de deux balles de match.

"C'était très serré. Mais de façon générale, on n'a pas joué un grand match. On a fait beaucoup de fautes du début à la fin. Mais on a continué à se battre jusqu'au bout et c'est comme ça qu'on est arrivé à une situation de pouvoir gagner le match", a analysé Joran Vliegen. "C'est très amer comme défaite et une grosse déception de ne pas passer, pour si peu. On ne peut pas être content quand on a deux balles de match".

"La différence s'est faite dans le super jeu décisif, mais avec encore quelques fautes de notre part. On aurait dû gagner ce match, mais on ne peut pas être satisfait non plus de notre niveau aujourd'hui. Ils sont revenus dans la partie et ont recommencé à y croire", a ajouté Sander Gillé. "On a pu prendre de l'expérience dans une belle ambiance, c'est vrai, mais c'est décevant de terminer comme ça."