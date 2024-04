La pression est sur les Américaines, estime Sofia Costoulas

La Belgique n'a rien à perdre dans cette rencontre déséquilibrée sur papier, estime Sofia Costoulas. "La pression va être sur les États-Unis. Nous, on n'a rien à perdre. Je vais essayer de donner le maximum sur chaque point et après on verra ce qui peut se passer", a déclaré la joueuse belge de 19 ans jeudi en marge du tirage au sort.

"La grande différence avec les Américaines est leur constance. Elles commettent peu de fautes directes et donnent peu de points. Et puis leur qualité de balle. C'est une chance unique de pouvoir se mesurer avec le plus haut niveau. Ce seront des rencontres où on va pouvoir beaucoup apprendre. Cette expérience va pouvoir nous aider à l'avenir."