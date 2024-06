Lara Salden remporte un 19e titre ITF en double

Lara Salden et la Polonaise Martyna Kubka ont remporté le double du tournoi de tennis ITF W50 de Palma del Rio, tournoi sur surface dure doté de 40.000 dollars, vendredi, en Espagne. Le duo belgo-polonais, qui forme la 3e tête de série du tournoi, a battu l'Indienne Rutuja Bhosale et l'Américaine Sophie Chang 6-2, 6-1 en 1 heure et 03 minutes.