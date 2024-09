Le N.1 mondial Jannik Sinner face à l'Américain Taylor Fritz en finale

Le N.1 mondial Jannik Sinner affrontera l'Américain Taylor Fritz (ATP 12/N.12) en finale de l'US Open, le quatrième et dernier tournoi de la saison tennistique. Le premier a effacé en trois manches disputées le Britannique Jack Draper (ATP 25/N.25) en demi-finale tandis que le second s'en est sorti au bout d'une bataille en cinq sets face à son compatriote Frances Tiafoe (ATP 20/N.20).

À Flushing Meadows, Sinner a été le premier à valider son ticket pour la finale. L'Italien a eu besoin d'un peu plus de 3 heures pour écarter Draper, 7-5, 7-6 (7/3), 6-2. Jannik Sinner n'a donc concédé que deux sets sur l'ensemble de ses six matchs à l'US Open.

Dans l'autre demi-finale, aux accents américains, Fritz a réussi à renverser la vapeur face à Tiafoe. Mené à deux reprises d'un set, le 12e joueur mondial a déroulé sous la pression pour s'imposer 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1. Le match s'est achevé après 3 heures et 20 minutes.

Jusqu'à l'US Open 2024, Fritz (26 ans) n'avait jamais dépassé les quarts de finale d'un Grand Chelem. Il avait atteint ce stade à quatre reprises sans jamais aller plus loin (Wimbledon 2022 et 2024, US Open 2023, Open d'Australie 2024).

Taylor Fritz profitera également d'une relative fraîcheur malgré ce dernier duel en cinq sets, puisqu'il n'a cédé que quatre manches à ses adversaires depuis le début du tournoi.

La finale du simple messieurs est programmée dimanche à 20h00 (heure belge).