Malgré la nette défaite face aux États-Unis, Wim Fissette retient "un bilan très positif"

"Le bilan final est très positif, en particulier avec l'équipe que nous avons emmenée ici", a souligné Fissette. En effet, la Belgique a dû se passer de ses meilleurs éléments pour affronter une équipe américaine arrivée en force et largement favorite. "Cette équipe n'avait presque aucune chance", a poursuivi le capitaine à propos notamment de ses joueuses de simple Hanne Vandewinkel (WTA 278) et Sofia Costoulas (WTA 279).

Ces dernières ont néanmoins fort bien figuré lors de la première journée. "Les jeunes ont pu apprendre et jouer des matchs de haute facture. Hanne et Sofie ont disputé d'excellents matchs hier, et cela est bon pour leur futur. L'expérience doit les encourager à travailler d'autant plus à l'avenir", a résumé Wim Fissette, positivement.