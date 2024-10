Marcos Giron attend Zizou Bergs, ou Sebastian Baez, en quarts de finale

Vendredi en quarts de finale de ce tournoi en salle sur dur doté de 690.135 euros, le Californien de 31 ans attend le vainqueur du match qui bouclera le programme de jeudi entre Zizou Bergs (ATP 69) et l'Argentin Sebastian Baez (ATP 27), 4e tête de série, qui effectue son entrée dans le tournoi.

Plus tôt dans la journée le Tchèque Jiri Lehecka, 33e mondial et 5e tête de série, a eu raison en 1h13 et deux sets, 6-4 et 6-3, de l'Allemand Daniel Altmaier (ATP 84), vainqueur la veille, au premier tour, de Gilles-Arnaud Bailly passé par les qualifications.