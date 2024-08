Mertens s'impose contre Osaka: "Une victoire qui me donne beaucoup de confiance"

Elise Mertens (WTA 35) avait le sourire, jeudi soir, d'avoir réussi à se hisser en huitièmes de finale au tournoi WTA 1000 sur dur de Toronto, doté de 3.211.715 dollars. Sur le Centre Court, la Limbourgeoise, 28 ans, a battu 6-3, 6-4 la Japonaise Naomi Osaka (WTA 95), 26 ans, ancienne N.1 mondiale et bénéficiaire d'une invitation

"Je suis très heureuse du niveau de jeu que j'ai affiché", a-t-elle confié à l'Agence BELGA après sa victoire. "Je pense avoir été très solide du début à la fin. Il y a eu quelques doubles fautes (10 au total, ndlr) que j'aurais préféré éviter dans un monde idéal, mais quand ma première balle passait, elle était très rémunératrice (81% des points gagnés, ndlr.). C'est une joueuse qui frappe fort dans la balle et cherche à mettre beaucoup de pression, et il était donc important de ne pas lui donner trop d'opportunités. Même quand cela tournait un peu moins bien, je n'ai pas baissé les bras. C'est une victoire qui me donne beaucoup de confiance pour la suite."

C'est la deuxième fois de sa carrière qu'Elise Mertens atteint les huitièmes de finale au Canada, où l'attendra désormais la Russe Liudmila Samsonova (WTA 13), tête de série N.6, qui l'avait battue lors de leur unique précédente confrontation, à Washington en 2022. La N.1 belge aura d'ailleurs une grosse journée, puisqu'elle jouera également en double avec une nouvelle partenaire, l'Américaine Asia Muhammad (WTA 26).