Michael Geerts ouvre les qualifications avant Émilien Demanet et Gilles-Arnaud Bailly

Le European Open de tennis, qui se dispute sur surface dure et dont la dotation s'élève à 690.153 euros, fait la part belle aux joueurs belges. Outre Zizou Bergs (ATP 73) et les invités Alexander Blockx (ATP 224) et Raphaël Collignon (ATP 164), qui sont déjà versés dans le tableau final, trois autres joueurs issus du royaume défendront leurs chances en qualifications.

C'est donc sur le Court Central que ceux-ci évolueront sur les trois premières rotations de la journée. Après Geerts, l'invité Émilien Demanet, classé 650e mondial et âgé de 19 ans, bénéficiera du soutien du public anversois dans un duel relevé face au Brésilien Thiago Seyboth Wild (ATP 88).